ЦБА и Mastercard объединяют усилия для развития финансовой инклюзивности

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Mastercard обсудили развитие финансовой инклюзивности.

Обсуждения состоялись в ходе встречи председателя ЦБА Талеха Кязымова с делегацией компании Mastercard во главе с заместителем председателя и президентом по стратегическому развитию Джоном Хантсманом, сообщает Day.Az со ссылкой на банк.

Согласно информации, были также обсуждены инициативы, реализуемые в стране в направлении расширения финансовой инклюзивности, укрепления цифровой финансовой инфраструктуры и повышения эффективности платежных систем.

Подчеркивается, что также стороны выразили удовлетворение текущим уровнем сотрудничества и провели обмен мнениями по стратегическим направлениям взаимодействия на 2026-2029 годы.

Отметим, что по состоянию на конец ноября 2025 года через карты Masterсard, выпущенные резидентными финансовыми институтами Азербайджана (включая платежные карты статистических единиц), было проведено 70,7 миллиона операций на общую сумму 4,5 миллиарда манатов.

По сравнению с 2024 годом того же периода, количество операций увеличилось на 5,1 миллиона (13%), тогда как объем уменьшился на 93 тысячи манатов (2%).