Исторические факты свидетельствуют о жестокости в отношении сикхов

Исторические факты и свидетельства очевидцев раскроют реальную картину проявлений жестокости, с которыми столкнулись сикхи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов, выступая на международной конференции на тему "Расизм и насилие в отношении сикхов и других национальных меньшинств в Индии: существующие реалии" в Баку.

Он отметил, что сегодняшняя конференция не является лишь академической дискуссией или символическим мероприятием. В рамках конференции будет проведен глубокий анализ исторических корней дискриминации в отношении сикхов, а также продолжающейся борьбы за восстановление справедливости.

"Слова, которые я произношу, в полной мере не способны передать масштабы массовых убийств, грубых нарушений прав человека и совершенных жестокостей, с которыми столкнулись сикхи", - подчеркнул он.

А. Аббасов добавил, что выставочные материалы, исторические факты и свидетельства очевидцев позволят представить реальную и объективную картину данной проблемы.

"За последние два года Бакинская инициативная группа организовала более 30 международных конференций и наладила сотрудничество более чем с 20 странами", - подчеркнул он.