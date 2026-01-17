https://news.day.az/world/1809966.html США начали переговоры по Гренландии Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон ведет переговоры с НАТО по вопросу Гренландии. Как передает Day.Az, об этом сообщила телекомпания "Sky News".
Глава Белого дома добавил, что без Гренландии в национальной безопасности США возникнет "огромная брешь", особенно с точки зрения системы противоракетной обороны, называемой "Золотой купол".
