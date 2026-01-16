В Баку ожидается морось

17 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как передает Day.Az со ссылкой на данные Национальной службы гидрометеорологии, днем местами возможна морось, вечером - кратковременные осадки. К ночи осадки усилятся, в некоторых пригородных районах ожидаются дождь с мокрым снегом.

Будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-3 °C, днем - 4-7 °C.

В регионах страны погода также будет преимущественно без осадков, однако в отдельных районах возможны кратковременные осадки, в горных и предгорных районах - снег. Местами ожидается туман, дует умеренный западный ветер.

Температура ночью - от 4 °C мороза до +1 °C, днем - 5-10 °C. В горах ночью - 5-10 °C мороза, в высокогорье - 15-20 °C мороза, днем в горах - 0-5 °C мороза.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az