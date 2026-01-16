Премьер Албании посетит Азербайджан

Премьер-министр Албании Эди Рама в мае совершит визит в Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал в интервью Trend Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Албания в Азербайджане Бесарт Кадиа.

"Ожидается участие премьер-министра Эди Рамы в специальных встречах мировых лидеров 18 мая 2026 года на WUF13 в Баку, что отражает активное участие Албании в региональных и глобальных диалогах. Несколько других визитов и совместных инициатив находятся на стадии подтверждения, что свидетельствует о взаимной приверженности обеих стран расширению сотрудничества в экономической, культурной и технологической сферах", - заявил Кадиа.

Отметим, что 13-я сессия Всемирного форума городов пройдет на Бакинском олимпийском стадионе с 17 по 22 мая текущего года.

Форум впервые пройдет в Каспийском регионе и регионе Южного Кавказа. Ожидается участие около 10 тысяч международных делегатов, а общее число участников составит порядка 30 тысяч человек. В отличие от предыдущих форумов WUF, мероприятие пройдет с участием большого числа глав государств и правительств. В рамках форума будут организованы 40 основных сессий и 350 партнерских мероприятий.

В рамках форума будет организована выставка "Urban Expo", которая развернется на площади 35 тысяч квадратных метров. В ней смогут принять участие страны, города, муниципалитеты, региональные структуры, организации ООН, академические институты, международные финансовые и гражданские организации, фонды и частные компании.