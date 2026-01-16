Почему снизился уровень воды в водохранилище Ашыгбайрамлы?

В Исмаиллинском районе в водохранилище Ашыгбайрамлы значительно снизился уровень воды.

Как передает Day.Az, об этом сообщили жители района в редакцию Milli.Az.

Как заявили в Агентстве государственных водных ресурсов Азербайджана (ADSEA), канал Гязли-Ашыгбайрамлы, обеспечивающий водоснабжение водохранилища Ашыгбайрамлы в Исмаиллинском районе, ранее был земляным.

"В настоящее время ведутся работы по замене данного канала на бетонное русло. В связи с погодными условиями работы временно приостановлены. Как только погодные условия улучшатся, работы будут продолжены", - сообщили в ведомстве.

Отметим, что водохранилище Ашыгбайрамлы расположено на территории Исмаиллинского района, недалеко от села Ивановка, в русле реки Девебатан. Этот водоем был создан для накопления воды реки Девебатан с помощью плотины и введен в эксплуатацию в 1951 году. Свое название он получил от расположенного поблизости одноименного села. Водохранилище обеспечивает оросительной водой пять населённых пунктов.