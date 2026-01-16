Газ из Азербайджана поступил в еще две европейские страны - история успешной стратегии

Автор: Акпер Гасанов

Начало поставок азербайджанского природного газа в Австрию и Германию стало событием, выходящим далеко за рамки очередной коммерческой сделки. Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR), осуществляя продажу значительных объемов газа на рынках Южной и Центральной Европы через Трансадриатический газопровод (TAP) - европейский сегмент Южного газового коридора - фактически открыла новый этап в истории национального газового экспорта.

Поставки, осуществляемые в эти страны через Италию, не только расширили географию присутствия азербайджанского газа в Европе, но и качественно усилили роль нашей страны в системе европейской энергетической безопасности. В итоге, после подключения Австрии и Германии число стран-импортеров азербайджанского газа достигло 16. Это ровно те две страны, о которых Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил в недавнем интервью отечественным телеканалам, анонсируя расширение круга покупателей нашего "голубого топлива". При этом 11 государств уже получают азербайджанский газ на постоянной основе.

"И это самое большое количество по поставкам трубопроводного газа. Ни одна другая страна в мире не поставляет трубопроводный газ в столько стран, как Азербайджан", - подчеркнул глава государства. Эта оценка особенно показательна, если вспомнить, что еще сравнительно недавно Азербайджан был известен в мире, прежде всего, как нефтяная держава. Я неспроста акцентирую на этом особое внимание.

Превращение Азербайджана из нефтяной страны в полноценную нефтегазовую державу - результат стратегического видения, последовательности и политической дальновидности руководства страны. Исторически добыча газа в Азербайджане велась давно, однако решающим фактором стал переход к масштабным инвестициям в разработку крупных морских месторождений и созданию экспортной инфраструктуры, ориентированной на европейские рынки.

Ключевым этапом стал запуск проекта "Шахдениз" - одного из крупнейших газоконденсатных месторождений в мире. Именно "Шахдениз-2" обеспечил ресурсную базу для Южного газового коридора - уникальной по своей сложности и протяженности системы трубопроводов, связавшей Каспийский регион с Южной и Центральной Европой. В эту систему входят Южно-Кавказский газопровод, TANAP на территории Турции и TAP, по которому азербайджанский газ поступает в Италию и далее в другие страны ЕС.

Создание этой инфраструктуры стало не просто инженерным достижением, а стратегическим проектом, изменившим энергетическую карту Европы. Азербайджан сумел выстроить надежную, диверсифицированную и устойчивую систему поставок, которая сегодня позволяет гибко наращивать экспорт и подключать новые рынки. Результат - по итогам прошлого года экспорт азербайджанского природного газа превысил 25 млрд кубометров. При этом потенциал дальнейшего роста остается значительным.

Как подчеркнул Президент Ильхам Алиев, у Азербайджана есть два ключевых источника для увеличения объемов экспортируемого газа. Первый связан с развитием возобновляемых источников энергии. Логика здесь проста и прагматична: чем больше электроэнергии производится из солнца и ветра, тем меньше газа требуется для внутреннего потребления и тем больше его можно направить на экспорт. Азербайджан уже добился ощутимых успехов в этом направлении.

В стране реализуются крупные проекты в сфере солнечной и ветровой энергетики с участием ведущих международных компаний, закладывается основа для превращения Азербайджана в одного из лидеров "зеленой" трансформации в регионе Южного Кавказа. Это не только отвечает глобальным трендам, но и напрямую усиливает экспортный потенциал газовой отрасли.

Второй источник роста - новая добыча с существующих и перспективных месторождений. В этом контексте особое значение имеет глубоководная часть месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли". Хотя АЧГ традиционно ассоциируется, прежде всего, с нефтью, его газовые запасы, залегающие на большой глубине, обладают значительным потенциалом. Недаром этот ресурс называют глубоководным газом. Ожидается, что добыча начнется уже в этом году.

Серьезные ожидания связаны и с проектом "Шахдениз Компрессия". Новый этап разработки месторождения позволит в ближайшие годы обеспечить дополнительные объемы газа без необходимости открытия принципиально новых ресурсов за счет повышения эффективности добычи. Кроме того, в числе перспективных месторождений Президент Азербайджана выделил "Бабек" - крупный газовый объект с высоким потенциалом, к которому уже проявляют интерес ряд международных компаний.

Еще более значимым является месторождение "Абшерон", сопоставимое по масштабам с "Шахденизом". В настоящее время оно находится на первой фазе добычи, и получаемый газ используется для внутреннего потребления. Однако вторая фаза "Абшерона" способна увеличить добычу в несколько раз, открыв дополнительные объемы для экспорта.

Все это формирует прочную ресурсную базу, позволяющую Азербайджану не только удовлетворять растущий спрос со стороны стран, уже получающих наш газ, но и выходить на новые рынки. А интерес к азербайджанскому газу сегодня демонстрируют как традиционные покупатели, так и государства, ранее не входившие в число импортеров.

Данная картина - это пример прагматичной и реалистичной, продуманной и эффективной газовой стратегии Азербайджана. Она опирается на четкий расчет, диверсификацию источников роста и долгосрочное планирование. Важно подчеркнуть: значение этой стратегии не ограничивается финансово-экономическими выгодами. Азербайджан последовательно укрепляет свою геополитическую значимость - прежде всего в Европе, но также и на более широкой международной арене. В условиях трансформации глобального энергетического рынка и поиска надежных поставщиков природного газа роль нашей страны как предсказуемого, ответственного и стратегически мыслящего партнера будет только возрастать.

Таким образом, сегодня Азербайджан - это государство, которое сумело превратить свои природные ресурсы, инфраструктурные проекты и политическую волю в мощный инструмент экономического развития и международного влияния. И поставки газа в Австрию и Германию - лишь очередное подтверждение того, что выбранный путь был верным.