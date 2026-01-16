https://news.day.az/world/1809810.html В Иране заявили о задержании тысяч террористов и участников протестов В Иране задержали несколько тысяч членов террористических группировок и участников массовых беспорядках. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщают иранские СМИ. По данным агентства, речь идет о трех тысячах задержанных граждан. 28 декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты.
В Иране задержали несколько тысяч членов террористических группировок и участников массовых беспорядках.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщают иранские СМИ.
По данным агентства, речь идет о трех тысячах задержанных граждан.
28 декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая применение полицией слезоточивого газа и пневматического оружия. Крупнейшие акции проходили в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).
