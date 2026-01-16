В Иране заявили о задержании тысяч террористов и участников протестов

В Иране задержали несколько тысяч членов террористических группировок и участников массовых беспорядках.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщают иранские СМИ.

По данным агентства, речь идет о трех тысячах задержанных граждан.

28 декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая применение полицией слезоточивого газа и пневматического оружия. Крупнейшие акции проходили в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).