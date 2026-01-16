Дефицит топлива ударил по Еревану - что мешает обратиться к Азербайджану?

Автор: Лейла Таривердиева

Поставки азербайджанского топлива в Армению остаются одной из главных тем обсуждения в экспертных и политических кругах. Правительство Армении, по сути, сделавшее доброе дело для кошелька своих граждан, вынуждено безостановочно оправдываться и объясняться, доказывать, что оно старается только ради интересов армян и мира в регионе, не преследуя никаких других целей. Экспортированный в страну азербайджанский бензин давно раскуплен и уже израсходован двигателями внутреннего сгорания местных авто, а разговоры и обсуждения все продолжаются. И приобретают все более оригинальные формы.

В последние дни в Армении подорожал сжиженный газ. Нет, он не азербайджанский. Пока во всяком случае. СПГ доставляется в Армению из России и Ирана. Сжиженный газ в республике подорожал примерно с 200 до 260 драмов (приблизительно с 52 до 67 центов) за килограмм. Подорожание произошло по объективным причинам, но в оппозиции нашли другое объяснение. В соответствующих публикациях в СМИ правительство было обвинено в том, что подняло цену, чтобы заставить народ покупать азербайджанский бензин.

Причины подорожания газа в Армении совершенно очевидны, и для того, чтобы их увидеть, не нужно быть экономистом. СПГ доставляется в Армению автоцистернами. Из России топливо движется через проблемный погранпереезд на российско-грузинской границе "Верхний Ларс". Проезд через который закрыл уже не один день по причине погодных условий. Снегопады, метели и угроза схода лавин сделала КПП непроходимым для грузового транспорта уже несколько дней, а в четверг дорога закрылась для всех транспортных средств. То есть СГГ в Армению который день не поступает, а такие ситуации непременно ведут к росту цен в связи с возможностью дефицита. С Ираном все еще более ясно. Ситуация в этой стране сложная и не предрасположенная к четкости выполнения экономических обязательств. Сбои в поставках понятны. А когда возникают сбои в поставках, меняются и цены.

Эти причины постарался на пальцах объяснить критикам министр экономики Геворк Папоян на состоявшемся в четверг заседании правительства РА. Премьер-министр же Никол Пашинян подошел к теме еще шире, увязав тему поставок СПГ с темой диверсификации коммуникаций. "Думаю в скором времени мы раз и навсегда решим эти вопросы. Будьте уверены, в декабре этого года такой проблемы уже не будет", - пообещал армянский премьер. А вице-премьер Мгер Григорян добавил, что такой товар, как сжиженный газ, неверно перевозить автоцистернами, их перевозка по железной дороге более целесообразна с точки зрения безопасности.

Действительно, будь в распоряжении Армении не только один "Верхний Ларс", будь у нее железнодорожное сообщение с Ираном, будь у нее альтернативные пути выхода на Россию, январские снегопады не создали бы угрозы топливного дефицита в стране.

В этой связи на последнем брифинге Никол Пашинин заявил, что "после вчерашних событий (имеется в виду оглашение условий соглашения по TRIPP - ред.) надлежащие сроки восстановления железных дорог, соединяющих Армению с Азербайджаном и Турцией, наступили уже сейчас, и мы хотим, чтобы это было сделано сейчас".

Напомним, что в конце прошлого года Пашинян обратился к концессионеру Армянских железных дорог - ЮКЖД с призывом как можно скорее заняться восстановлением железных дорог, идущих к границам Турции и Азербайджана, в том числе линии Раздан-Иджеван-Газах, действовавшей в советское время. Как известно, железными дорогами Армении управляет стопроцентная дочка ОАО "Российские железные дороги".

В связи с тем, что вопрос Зангезурского коридора, или TRIPP, наконец, сдвинулся 13 января с мертвой точки, Пашинян посчитал возможным незамедлительно приступить к реализации своего "Перекрестка мира", который не мог осуществиться без дороги через Мегри. Без Зангезурского коридора Азербайджан не открыл бы ни одного железнодорожного пограничного перехода.

Не удивимся, если оппозиция теперь не обвинит правительство в преднамеренном повышении цен на СПГ с целью переориентации на доставку сжиженного газа из Азербайджана. Наверняка Никол Пашинян рассматривает такую перспективу в надежде перестать зависеть целиком от российских энергоресурсов. Но это пока что дело будущего. Прямое железнодорожное сообщение и прямые трубопроводные коммуникации с Арменией на данном этапе процесса невозможны. Еще только началась делимитация, еще не подписан мир, остаются и некоторые другие условия, которые следует выполнить Еревану. И самое главное - армянское общество пока не готово к такому сближению.

О возможности закупок азербайджанского газа в Армении не решались даже заикаться, пока два года назад на форуме в Университете АДА Президент Ильхам Алиев не заявил, что потенциально Армения по примеру Грузии может быть получателем азербайджанского газа. Для нее это будет выгодно, учитывая льготную цену на газ, поставляемый Грузии. "И с точки зрения близости, с точки зрения инфраструктуры, конечно, было бы естественно иметь такого рода сотрудничество", - сказал глава государства.

Реакция из Еревана последовала незамедлительно. Словно там только этого и ждали. Спикер парламента Ален Симонян заявил, что Армения готова обсудить вопрос закупки газа у Азербайджана. По его мнению, будет хорошо, если Армения станет покупать азербайджанский газ.

Для Армении это было бы не только хорошо, это было бы естественно. Азербайджанский газ получают страны, расположенные в тысячах километров от Южного Кавказа, а ближайший сосед по вине собственной политики, принесшей множество бед региону, продолжает закупать топливо у отдаленных партнеров. Но так было не всегда. Собственно, газификация Армении началась с азербайджанского газа, на азербайджанском газе эта республика просуществовала десятки лет. А после начала военной агрессии и оккупации территорий Азербайджана, оказалась в глубоком энергетическом кризисе, в котором пребывала пятнадцать лет, пока в страну не пошел российский газ.

За годы конфликта Армения смогла убедиться, что никто из ее сильных союзников не сможет обеспечить ее энергетическую безопасность. Она всегда будет зависеть от отсутствия инфраструктуры, скудости бюджета, игр держав и собственной глупости.

Между тем, в советское время газ в Армению шел по трем крупным трубопроводам. Ей не понадобился бы заморский СПГ, не будь конфликта и оккупации.

Как ранее сообщил в беседе с Day.Az глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан, до 4-го квартала 1991 года Армения получала газ из Азербайджана и за счет него развивалась. Газ поступал по магистральному трубопроводу Гаджигабул-Газах-Иджеван-Ереван. В 1976 году началось строительство новой газопроводной инфраструктуры - трубопровода Евлах-Барда-Агдам-Аскеран-Ханкенди-Шуша-Лачин-Герус-Шахбуз (НАР). Магистраль строили два года. В 80-х годах от границы Нахчыванской Автономной Республики до Еревана была построена дополнительно 70-километровая труба. В результате Армения получила кольцевую электроэнергетическую линию и газопровод. Поэтому, какая бы авария не происходила, армянские потребители бесперебойно получали азербайджанский газ и электричество.

Прекрасная картина, не правда ли? Пашинян хочет ее вернуть. Поэтому, говоря о реализации TRIPP, всегда подчеркивает и предусмотренное в рамках проекта, строительство газовой инфраструктуры, то есть газопровода. Конечно, Азербайджан готов строить газопровод в Нахчыванскую Автономную Республику, чтобы восстановить свое, родное газоснабжение автономии, которая с начала 90-х годов прошлого века находится в фактической блокаде. Азербайджанский газ поступает в НАР, проходя длинный путь через Грузию и Турцию и благодаря ряду инфраструктурных турецких проектов. Так что вопрос газопровода в НАР не является далекой перспективой, так как он нужен самому Азербайджану. Армения может воспользоваться теми возможностями, которые создадут новые коммуникации.

Так что, премьер-министр Пашинян не ошибается, видя выход из сложной ситуации в разблокировке и развитии коммуникаций. В логике развивающегося мирного процесса Баку готов идти навстречу разумным инициативам. Но при одном условии - они должны отвечать нашим национальным интересам. Шагов доброй воли и так уже было сделано достаточно.