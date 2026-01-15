Азербайджанское топливо пошатнуло монополию в Армении

Автор: Ибрагим Алиев

Отправленные Азербайджаном в Армению нефтепродукты существенно снизили цены на бензин в стране. Стоимость снизилась на 20-30%. Причиной армянские автомобилисты называют именно импорт азербайджанской продукции. Тем не менее, некоторые автозаправочные станции в Армении пытаются доказать обратное.

Армянские СМИ провели опрос среди почти всех крупных АЗС. Выяснилось, что они тоже пересмотрели цены, но утверждают, что "бензин из Азербайджана тут не причем" и "продавать они его не будут".

Ага... До появления азербайджанских нефтепродуктов монополисты в Армении годами держали завышенные цены. Как только на рынок поступил бензин из Азербайджана, стоимость топлива сразу пошла вниз. Теперь же они пытаются убедить общественность, что снижение цен "произошло само по себе" и "никак не связано" с новым источником поставок. Бензиновый апокалипсис 2.0?

К примеру, действующая на армянском рынке около трех лет сеть бензоколонок Shell Royal Oil, которая продает самый дорогой бензин, снизила цены на 20-50 драмов. В настоящее время на этих заправках литр бензина марки "Регуляр-93" стоит 520 драмов, а бензин марки "Премиум-95" - 550 драмов. Еще не так давно литр бензина "Регуляр" стоил 570 драмов, а "Премиума" - 600 драмов.

На вопрос, с чем связано снижение, сотрудник заправки ответил:

"Таковы условия в стране: задешево получили - задешево продаем, подороже получим - подороже будем продавать".

Ну-ну.

АЗС Gulf Armenia, которая, по данным местных СМИ, принадлежит депутату от правящей партии Хачатуру Сукиасяну (именно он приобрел первую партию азербайджанского бензина), продает литр бензина марки "Регуляр" за 520 драмов, а литр "Премиума" - за 560 драмов. На одной из заправок армянским журналистам сказали, что снижение цен есть. Других подробностей не сообщили.

На заправке другой сети - CPS Petrol - еще несколько дней назад литр "Регуляра" продавался за 500 драмов, а сейчас - за 460 драмов; литр же "Премиума" стоит уже 500 драмов вместо 520.

Почти такая же картина на АЗС Max Oil ("Регуляр" - 470 драмов, а "Премиум" - 490 драмов). На вопрос о том, в чем причина этого повсеместного снижения цен, сотрудник заправки Max Oil сказал: "Рыночная". По его словам, их бензин импортируется исключительно из Европы, а дизельное топливо - из России.

На заправке АЗС Flash сообщили, что цены на бензин снизились только за последние три дня: у них тоже "Регуляр" теперь стоит 470 драмов, а "Премиум" - 490 драмов.

Когда армянские СМИ попытались выяснить, чем обусловлено снижение цен и не произошло ли смены компании-импортера или страны-импортера и, следовательно, качественных изменений, сотрудник резко сказал: "Я вас понял. Если речь идет об азербайджанском топливе, то уверяю вас, что азербайджанского топлива у нас нет, просто произошло ценовое колебание, связанное с рынком".

То есть сейчас мы наблюдаем очередную попытку отрицания очевидного. Да, отдельные заправки могут утверждать, что не закупали азербайджанские нефтепродукты напрямую, но факты говорят сами за себя: на рынок поступает бензин из Азербайджана, годами зафиксированные цены внезапно начинают снижаться, а монополисты всерьез пытаются убедить общество, что все это произошло случайно и не имеет между собой никакой связи.

Даже в тех случаях, когда отдельные АЗС действительно не продают азербайджанский бензин напрямую, именно его появление на рынке стало ключевым фактором изменения цен. Причина проста и сугубо экономическая. До этого момента рынок топлива в Армении был фактически закрытым и контролировался ограниченным кругом импортеров, которые годами удерживали высокие цены без какого-либо давления извне. Появление альтернативного источника поставок разрушило эту модель.

Азербайджанский бензин стал ценовым ориентиром. Его импорт автоматически сформировал нижнюю границу стоимости топлива, ниже которой потребитель уже понимает, что переплата необоснованна. В этих условиях даже те компании, которые продолжают закупать бензин в Европе или России, вынуждены корректировать ценники, чтобы не потерять клиентов. Иначе автомобилисты просто уедут на заправки, где топливо дешевле.

Именно поэтому рынок начал реагировать синхронно. Это классический эффект конкуренции, о чем и говорил Никол Пашинян. Не обязательно торговать новым товаром, чтобы попасть под его влияние. Достаточно того, что он появился и стал доступной альтернативой. Все остальное - разговоры про "рыночные колебания" и "внутренние причины" - попытка сохранить лицо и не признавать, что многолетняя схема завышенных цен дала трещину.

И только сотрудники бензоколонки сети Ran Oil прямым текстом назвали причину удешевления бензина. На заправках этой сети, тоже принадлежащей семье Сукиасяна, сначала сообщили, что бензин "Премиум" стоит 430 драмов, а "Регуляр" - 470 драмов. На уточняющий вопрос, нет ли тут ошибки, ведь на других заправках, наоборот, бензин "Премиум" дороже, сотрудник твердо сказал: "Нет, "Регуляр" дороже, а "Премиум" на данный момент доступнее. Это обусловлено импортом".

Заправщик также без колебаний сказал: "Бензин марки "Премиум" импортируется из Азербайджана, а "Регуляр" - из Европы".

Кстати, если вы заметили, нигде не было цены 440. Почему, можно узнать тут.

Председатель общественной организации "Социально-экономическое развитие" экономист Гагик Макарян не считает происходящее на рынке бензина демпингом, а видит в этом возможность для изменений на армянском рынке.

"Мы должны помнить, что на протяжении многих лет у нас постоянно возникали проблемы с ценами на бензин. То есть эти цены всегда были высокими, и особенно ярко это проявлялось при колебаниях курса валют. Это был один из самых чувствительных рынков. К сожалению, долгие годы на рынке бензина бизнес вели либо монополисты, либо привилегированные лица", - отметил он армянским СМИ.

По его словам, объем импортированного из Азербайджана бензина сыграл роль только в плане ценообразования, поскольку другие заправки, не продающие азербайджанский бензин, были вынуждены снизить стоимость", - пояснил Макарян.

То есть импорт из Азербайджана привнес на армянский рынок новую ценовую политику. Отрицать это невозможно.

Напомним, что вторая партия азербайджанских нефтепродуктов поступила в Армению 11 января. Первая - 18 декабря.