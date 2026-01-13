Азербайджанский бензин разгромит монополистов в Армении

Ввоз азербайджанского бензина оставит не у дел многолетних монополистов в Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян, выйдя в эфир в соцсетях.

По его словам, благодаря азербайджанскому топливу, цены на армянском рынке снизились в среднем на 15%.

"Из Азербайджана, в основном, импортируется бензин марки Premium. Самая низкая цена на этот вид бензина на армянском рынке снизилась на 15% (430 драмов за литр вместо 510 драмов)", - сказал Пашинян, добавив, что два дня назад из Азербайджана в Армению было импортировано дизтопливо.

"Самая низкая цена на дизтопливо понизилась на 2%. Цена на бензин марки regular также снизилась по сравнению с декабрем на порядка 8% (по состоянию на 11 декабря литр такого бензина стоил 500 драмов, то сейчас - 460 драмов). Это последствия повестки мира и ее выгоды", - подчеркнул армянский премьер.

По его словам, как результат монополистам придется снизить цены, из-за чего они пострадают и полностью исчезнут.

"Это выгодно гражданам Армении. Это мир, мы должны научиться жить в нем и получать выгоду от него, что Республика Армения и делает", - сказал Пашинян.