В Армении придумали "теорию заговора"

Автор: Мехти Ахмедзаде

То, о чем мы вам сейчас поведаем, напомнило нам мадам Фрекен Бок из популярного советского мультфильма "Малыш и Карлсон". А именно ее знаменитую фразу: "А-ля-ля-ля-ля, я сошла с ума. Какая досада".

Только так можно охарактеризовать несогласную с мирным продвижением часть армян, которые в эти дни пытаются байкотировать покупку азербайджанского бензина, завезенного недавно в Армению. Шаг, напомним, был наглядной демонстрацией того, что Азербайджан уже перешел к практическим шагам по установлению мира.

Тем не менее, реваншисты третьи сутки подряд призывают не покупать бензин. А сегодня, они уже пишут о теориях заговора.

Согласно публикациям в телеграм-каналах, "странно, что азербайджанский нефтепродукт стоит 440 драмов".

"Не 430, не 450, а именно 440", - поднялась истерика в соцсетях.

Почему истерят? Потому что, как поясняется, это символика - "война-то длилась 44 дня".

Совсем с ума посходили...