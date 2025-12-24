В Армении придумали "теорию заговора" - ФОТО
Автор: Мехти Ахмедзаде
То, о чем мы вам сейчас поведаем, напомнило нам мадам Фрекен Бок из популярного советского мультфильма "Малыш и Карлсон". А именно ее знаменитую фразу: "А-ля-ля-ля-ля, я сошла с ума. Какая досада".
Только так можно охарактеризовать несогласную с мирным продвижением часть армян, которые в эти дни пытаются байкотировать покупку азербайджанского бензина, завезенного недавно в Армению. Шаг, напомним, был наглядной демонстрацией того, что Азербайджан уже перешел к практическим шагам по установлению мира.
Тем не менее, реваншисты третьи сутки подряд призывают не покупать бензин. А сегодня, они уже пишут о теориях заговора.
Согласно публикациям в телеграм-каналах, "странно, что азербайджанский нефтепродукт стоит 440 драмов".
"Не 430, не 450, а именно 440", - поднялась истерика в соцсетях.
Почему истерят? Потому что, как поясняется, это символика - "война-то длилась 44 дня".
Совсем с ума посходили...
