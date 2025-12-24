Бензиновый апокалипсис армянской оппозиции

Автор: Зульфугар Ибрагимов

И почему наши армянские соседи так предсказуемы?

Вслед за публикациями в подконтрольных оппозиции СМИ Армении, в соцсетях началась бурная кампания против азербайджанского бензина. Армян призывают бойкотировать доставленное на днях из Азербайджана топливо.

Азербайджанский бензин был закуплен частными армянскими компаниями и скоро начнет продаваться в сети автозаправочных станций "Ран Ойл".

Помнится, даже вокруг российского и казахстанского зерна, проехавшего по территории Азербайджана, оппозиция устроила истерику, утверждая, что пшеница "отуречилась" и армянам употреблять его не следует. Реваншисты заявляли, что тот, кто купит муку из этого зерна, - не армянин. А теперь правительство устроило ну просто настоящую диверсию против армянской идентичности, подсунув азербайджанский бензин. Страшно представить, что ждет водителей и пассажиров тех авто, которые заправят вражеским топливом. Они сядут в машину армянами, а выйдут из нее... о боже, нет, даже страшно произнести.

Покупку армянскими компаниями азербайджанского бензина называют национальным унижением, предательством, сдачей интересов Армении. У армянского агитпропа всегда была богатое воображение, но лексикон как был убогим, таким же и остался. Даже бывший посол по особым поручениям Марукян не сумел выразить свое бешенство оригинальнее, чем объявить заправку машин "вражеским" бензином вкладом в усиление Азербайджанской армии.

Другой истерик - Ваге Ованнисян объявил азербайджанский бензин "настоящим референдумом". Он призвал сказать азербайджанскому бензину твердое армянское "нет" и защитить национальное достоинство. Болтун покопался в Гугле и нарыл, что диаспора много лет бойкотирует заправки "Лукойла", так как российская компания работает в Азербайджане. Вот молодцы были, однако, сделали все, чтобы их доллары не шли на вооружение Азербайджанской армии. А почему нет сведений о бойкоте армянством заправок, принадлежащих другим крупных мировых нефтедобывающим компаниям? В Азербайджане работают или работали многие из них, и их доллары шли в азербайджанский бюджет. Интересно было бы услышать, от чьего еще бензина отказалась диаспора. Ну очень интересно.

А еще, как установил Ованнисян, арабы бойкотируют израильскую и американскую продукцию, во Франции - турецкие товары и так далее. Правда, он забыл упомянуть, что проблемы от таких бойкотов возникают только у самих инициаторов бойкота. А американская, израильская или турецкая экономики от этого не пострадали. Не ощутил армянского бойкота и "Лукойл". То, что сегодня происходит с компанией, связано исключительно с американскими санкциями в связи с войной в Украине, а не с дешевой борьбой армянства за некое национальное достоинство.

Кстати, болтун забыл о самой главной "угрозе". Давайте подумаем, как должна чувствовать себя армянская идентичность, употребляя в пищу и одевая продукцию Турции. О ужас, каждый армянин, надевший турецкие носки или проглотивший турецкий рахат-лукум, должен, по идее, потерять значительную долю своей идентичности. Да от нее уже ничего не должно было остаться, ведь те, кто носят турецкий трикотаж, сдают память о "геноциде армян". Разве нет, товарищ Ованнисян? Сам, небось, в турецких штанах щеголяет и все теряет, теряет, теряет что-то там...

Армянский демагог ошибается, говоря, что армян без политизации вопроса бензина перестанут все уважать, а азербайджанцы будут над ними хихикать. Драгоценный, все как раз наоборот. Благодаря таким шагам армянского правительства Армению, наконец, начали воспринимать всерьез. А своими призывами к бойкоту реваншисты только в очередной раз ставят страну и общество в глупое положение. И смеемся мы сегодня не над теми, кто поедет заправляться к "Ран Ойл", а над ованнисянами и манукянами, уходящей натурой Армении.

К сожалению, найдется немало убого мыслящих, кто присоединится к бойкоту. Не исключено, что на заправках купившей бензин компании будут устраиваться поджоги и прочие провокации. Это тоже ожидаемо, как и сегодняшние истерики реваншистов. Нынешняя ситуация действительно станет проверкой для армянского общества, но не на "идентичность", а на способность к добрососедству.