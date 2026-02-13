США перенаправят авианосец Gerald R. Ford на Ближний Восток

Авианосец США Gerald R. Ford и сопровождающие его корабли будут передислоцированы с Карибского моря на Ближний Восток.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, экипаж был уведомлен, что авианосец присоединится к ударной группе, которую возглавляет Abraham Lincoln в Персидском заливе. Gerald R. Ford покинул порт Норфолк (штат Вирджиния) в июне прошлого года, а в октябре был направлен в Карибское море. Авианосец принимал участие в атаке на Каракас 3 января, а его развертывание уже продлевалось.

Экипаж рассчитывал вернуться на базу в начале марта, но из-за передислокации моряки, скорее всего, не вернутся домой до конца апреля или начала мая. Это, в свою очередь, повлияет на плановое техническое обслуживание корабля, которое не удастся провести в срок, добавляет NYT.