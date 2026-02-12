https://news.day.az/sport/1815773.html Жеребьевка Лиги наций - с кем сыграет Азербайджан? Сборная Азербайджана попала в группу "D2" вместе с Литвой и Лихтенштейном. Как передает Day.Az, в группе "D1" сыграют Андорра, а также проигравшие в стыковых парах Гибралтар - Латвия и Мальта - Люксембург. Победители групп "D1" и "D2" получат право в следующем цикле играть в лиге "С".
Сборная Азербайджана попала в группу "D2" вместе с Литвой и Лихтенштейном.
Как передает Day.Az, в группе "D1" сыграют Андорра, а также проигравшие в стыковых парах Гибралтар - Латвия и Мальта - Люксембург.
Победители групп "D1" и "D2" получат право в следующем цикле играть в лиге "С". Команды, занявшие 2-е места, сыграют c двумя командами, занявшими 4-е места в лиге "С".
