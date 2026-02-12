Apple выпустила новые прошивки iOS и iPadOS 26.3

Apple выпустила обновление iOS 26.3, iPadOS 26.3 и другие версии для своих гаджетов. Ожидается, что это последний крупный апдейт перед запуском обновленной версии голосового ассистента Siri, сообщает MacRumors.

Помимо исправления ошибок и закрытия уязвимостей, в системе появился инструмент для переноса данных с iPhone на устройства под управлением Android. Пользователи смогут передать фотографии, сообщения, заметки, приложения, пароли и другой контент без сторонних сервисов.

В обновлении также добавлена функция ограничения отслеживания точного местоположения оператором связи. Нововведение доступно только на iPhone Air, iPhone 16e и iPad Pro с чипом M5 у ряда операторов в США, Германии, Таиланде и Великобритании.

Для пользователей в ЕС расширены возможности подключения сторонних аксессуаров. В частности, реализован механизм упрощенного сопряжения находящихся рядом устройств - по аналогии с подключением AirPods. Кроме того, сторонние "умные" часы смогут получать и отображать уведомления с iPhone с возможностью ответа. Одновременно может быть подключено только одно такое устройство.