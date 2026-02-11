Стало известно, когда вынесут решенио по апелляции Марин Ле Пен

Апелляционный суд Парижа 7 июля объявит свое решение по апелляции лидера парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, оспаривающей приговор по делу о фиктивном трудоустройстве помощников за счет Европарламента.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал BFMTV.

Слушание состоится 7 июля в 13:30 по парижскому времени (15:30 по Баку). В числе ключевых вопросов - рассмотрение возможности смягчения или отмены запрета, наложенного судом первой инстанции, который лишает Ле Пен права участвовать в выборах на пять лет.