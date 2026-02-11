https://news.day.az/officialchronicle/1815394.html Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное единому плану действий "Новая цифровая архитектура Азербайджана" - ВИДЕО 11 февраля под председательством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное единому плану действий под названием "Новая цифровая архитектура Азербайджана". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
11 февраля под председательством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное единому плану действий под названием "Новая цифровая архитектура Азербайджана".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
