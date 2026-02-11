В Джалилабаде обнаружено 14 килограммов наркотических веществ, есть задержанные

В Джалилабаде обнаружено 14 килограммов наркотических веществ.

Как сообщили Day.Az в МВД, в ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Джалилабадского районного отдела полиции, были задержаны ранее судимые 26-летний Эмиль Рашидов, 32-летний Рамин Исрафилов и 27-летний Талех Исазаде. У них было изъято в общей сложности 14 килограммов марихуаны и метамфетамина, а также 100 таблеток метадона.

В результате расследования установлено, что они по договоренности с наркоторговцем, проживающим за рубежом, за денежное вознаграждение доставляли наркотики на территорию столицы и размещали их по указанным адресам.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

Проводится следствие.