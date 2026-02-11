Карл III пообещал помощь полиции в деле принца Эндрю

Букингемский дворец опубликовал официальное заявление короля Карла III в ответ на обвинения, выдвинутые против его младшего брата, бывшего принца Эндрю.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Mirror.

Король пообещал, что дворец окажет необходимую помощь полиции, если правоохранительные органы обратятся к членам королевской семьи для содействия в расследовании обвинений против Эндрю Маунтбеттена-Виндзора.

Обвинения касаются как подозрений в передаче конфиденциальных документов финансисту Джеффри Эпштейну, когда Эндрю исполнял обязанности торгового представителя, так и новых заявлений предполагаемой жертвы. Эпштейн, согласно информации, направил девушку в Лондон в 2010 году для встречи с Эндрю в его бывшей резиденции Роял-Лодж. Карл III выразил серьезную озабоченность в связи с обвинениями против своего брата.

Сам принц Эндрю всегда отрицал обвинения в сексуальных домогательствах.

Напоминаем, что в октябре прошлого года король лишил Эндрю всех титулов и почетных званий после выхода книги Вирджинии Джуффре, одной из жертв Эпштейна.