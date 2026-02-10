Азербайджан и США обсудили сотрудничество в сфере кибербезопасности

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев провел встречу с делегацией, возглавляемой старшим вице-президентом Торговой палаты США по международным отношениям с членами, Ближнему Востоку и Турции Хушем Чокси.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, во встрече приняли участие руководители и представители ведущих американских компаний, включая Apple, Mastercard, Visa, Ericsson, Motorola Solutions, Honeywell, Parallel Wireless, Meta, Resecurity, Global Data Risk, WhiteFox Defense Technologies, bp, Lummus Technology, а также других компаний.

В ходе встречи были обсуждены возможности сотрудничества в сферах кибербезопасности, искусственного интеллекта и цифровых технологий.