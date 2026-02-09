"Маршрут Трампа" откроет новые возможности для торговли, транзита и энергетики

"Маршрут Трампа" для международного мира и процветания (TRIPP) откроет совершенно новые возможности для торговли, транзита и энергетических потоков в регионе.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс в ходе совместной пресс-конференции с премьером министром Армении Николом Пашиняном в Армении.

"Это откроет совершенно новые возможности для торговли, транзита и энергетических потоков в этом регионе мира и создаст беспрецедентные связи между Арменией и её соседями. Это, безусловно, способствует процветанию народа Армении, но одновременно важно для устойчивого мира, потому что создание взаимосвязанных экономик, энергетических секторов и других отраслей означает, что в этом регионе может установиться прочный мир. Мы хотим не только наладить мир, но и убедиться, что этот мир будет длительным - и это то, чего мы достигаем сегодня", - сказал он.

Отметим, что 8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

В январе 2026 года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио встретились в Вашингтоне и представили рамочную программу реализации проекта TRIPP.

В совместном заявлении Мирзояна и Рубио говорится, что Армения намерена одобрить и поддержать создание компании TRIPP Development Company, которая будет отвечать за развитие проекта TRIPP. Компании будет предоставлено право на реализацию проекта на первоначальный период в 49 лет. Ереван планирует предложить Вашингтону 74 процента акций компании TRIPP Development Company, а 26 процентов оставить себе.