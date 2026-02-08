Парламент Ирана проведет заседание для обсуждения переговоров с США

Парламент Ирана в понедельник, 9 февраля, намерен провести заседание, посвящённое обсуждению переговорного процесса с США по иранской ядерной программе. Как передает Day.Az со ссылкой на агентство IRNA, об этом сообщил заместитель главы комитета Меджлиса по национальной безопасности Аббас Могтадаи.

Ожидается, что в обсуждении примет участие министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. По словам Могтадаи, депутаты в закрытом формате рассмотрят текущий ход диалога между Тегераном и Вашингтоном.

Как сообщалось ранее, на переговорах в Омане иранская сторона дала понять, что не рассматривает отказ от обогащения урана и не планирует выносить этот процесс за пределы страны.

Арагчи отмечал, что достижение устойчивых договорённостей с США возможно лишь при соблюдении принципов равноправия и взаимного уважения. Он подчеркнул, что Иран ведёт дипломатические усилия взвешенно, учитывая опыт событий 2025 года.