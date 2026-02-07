Дональд Трамп заинтересован в мирном урегулировании с Ираном

Президент США Дональд Трамп заинтересован в мирном урегулировании разногласий с Ираном.

Как передает Day.Az, об этом заявил посол США в Израиле Майк Хакаби в интервью телеканалу Fox News.

"Я думаю, он действительно хотел бы мирного исхода", - отметил дипломат, комментируя позицию американского лидера.

Говоря о возможности нанесения ударов США по территории Ирана, Хакаби подчеркнул, что не располагает информацией о неизбежности такого сценария. "Мне неизвестно о том, что удары являются неизбежными", - сказал он.

Напомним, 6 февраля в Маскате состоялся новый этап переговоров между Ираном и США по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Арагчи, американскую - спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. По словам главы МИД Омана Бадра аль-Бусаиди, консультации прошли в серьезном ключе, стороны намерены продолжить диалог.