В Милане произошло столкновение демонстрантов с полицией

В Милане во время акции протеста против проведения Олимпийских игр и участия сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля США в мероприятиях произошли столкновения между полицией и группой демонстрантов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters, около ста протестующих, отколовшихся от основной колонны, забросали полицию петардами, дымовыми шашками и бутылками.

Правоохранители в защитной экипировке и со щитами применили водометы для разгона толпы. Беспорядки были быстро прекращены.

В полиции сообщили о шести задержанных.

Отмечается, что протестные акции продолжаются уже второй день. При этом в ходе предыдущей акции в Милане, несмотря на день открытия Олимпиады, беспорядков зафиксировано не было.