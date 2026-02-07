Арестован ученик бакинского лицея, выстрелевший в учителя

В Баку суд рассмотрел представление следственных органов о выборе меры пресечения в отношении ученика, обвиняемого в стрельбе по учителю в лицее "Идрак".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, решение было оглашено сегодня на заседании Бинагадинского районного суда.

Суд постановил избрать в отношении ученика меру пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

Ранее мы сообщали, что 6 февраля в одном из лицеев Баку ученик выстрелил в преподавателя.

По информации пресс-службы Генеральной прокуратуры, в районную прокуратуру поступило сообщение о том, что ученик открыл огонь из огнестрельного оружия и ранил учителя. Подозреваемый был задержан.

По факту произошедшего в Бинагадинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 29 и 120.1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики ("покушение на умышленное убийство"). В настоящее время проводится предварительное расследование.