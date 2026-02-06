В Баку спасли рыбаков, оказавшихся в беспомощном состоянии в море

На "горячую линию 112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о том, что в Гарадагском районе города Баку граждане оказались в беспомощном состоянии на неконтролируемом участке в море.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщается, что в связи с поступившей информацией к месту происшествия были незамедлительно направлены водолазы-спасатели Государственной службы по надзору над маломерными судами и спасению на водах МЧС.

В результате спасательной операции граждане, оказавшиеся в беспомощном состоянии в море на расстоянии примерно 1 км от берега из-за неисправности двигателя рыбацкой лодки, - Мамедов Рахман Марифат оглу (1994 г.р.), Алиев Али Рамиз оглу (1986 г.р.), Мамедов Интигам Ислам оглу (1981 г.р.) и Гулиев Илькин Шакир оглу (1980 г.р.) - были спасены и доставлены на берег.