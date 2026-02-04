Трамп рассказал о беседе с Си Цзиньпином и планах визита в Китай

Президент США Дональд Трамп положительно оценил состоявшийся телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как сообщает Day.Az, соответствующее заявление американский лидер сделал в социальной сети Truth Social.

По его словам, беседа была продолжительной и содержательной, в ходе нее были затронуты многие ключевые вопросы, включая торговлю, военную тематику, а также предстоящий визит Трампа в Китай, запланированный на апрель.

Глава Белого дома отметил, что стороны также обсудили российско-украинский конфликт, ситуацию вокруг Тайваня, Иран, а также вопросы, связанные с закупками Китаем нефти и газа у Соединенных Штатов.

"Отношения с Китаем и мои личные отношения с президентом Си Цзиньпином чрезвычайно хорошие, и мы оба понимаем, насколько важно их поддерживать", - подчеркнул Дональд Трамп.

По его словам, Вашингтон и Пекин заинтересованы в сохранении стабильного диалога по широкому кругу международных и двусторонних вопросов.