В этих случаях вас могут уволить с работы

В законодательстве Азербайджана закреплены положения о том, в каких случаях компания может расторгнуть трудовой договор с работником.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, трудовой договор может быть расторгнут работодателем по следующим основаниям:

при ликвидации предприятия или прекращении деятельности работодателя - физического лица;

при сокращении численности работников или штатов;

если уполномоченным органом принято соответствующее решение о несоответствии работника занимаемой должности из-за недостаточного уровня профессионализма, квалификации или специальности;

если работник не выполняет свои трудовые функции или обязательства по трудовому договору либо грубо нарушает трудовые обязанности;

если работник не прошел испытательный срок;

если работник учреждения, финансируемого из государственного бюджета, достиг предельного возраста трудовой деятельности.

Следующие случаи считаются грубым нарушением трудовых обязанностей со стороны работника:

невыход на работу в течение всего рабочего дня без уважительной причины (за исключением болезни самого работника, болезни или смерти близкого родственника);

появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также употребление таких веществ на рабочем месте;

причинение материального ущерба работодателю по своей вине;

нарушение правил охраны труда, повлекшее травмы или гибель коллег;

разглашение государственной, коммерческой и (или) налоговой тайны либо невыполнение обязанностей по ее сохранению;

совершение грубых ошибок и правонарушений, которые нанесли серьезный ущерб законным интересам работодателя, предприятия или собственника;

повторное нарушение трудовых обязанностей в течение 6 месяцев после ранее вынесенного дисциплинарного взыскания;

совершение административных правонарушений или уголовно наказуемых общественно опасных деяний непосредственно на рабочем месте в рабочее время;

распространение конфиденциальных персональных данных особой категории в соответствии с Законом "О персональных данных".

Во всех вышеуказанных случаях трудовой договор может быть расторгнут работодателем.

Для справки отметим, что под "уполномоченным органом" понимается аттестационная комиссия, созданная для определения соответствия работника занимаемой должности по уровню квалификации, профессии, опыту и профессионализму, а также орган (учреждение), определенный соответствующим органом исполнительной власти, осуществляющий сертификацию педагогических работников государственных дошкольных и общеобразовательных учреждений (а также преподавателей других государственных учебных заведений) и работников, занятых в практической медицинской или фармацевтической деятельности.