В этом районе Нахчывана временно не будет газа
Сегодня в Садаракском районе Нахчыванской Автономной Республики на два часа будет приостановлена подача газа.
Как сообщает Day.Az, подача газа в селе Садарак будет приостановлена в связи с ремонтными работами по замене подземного газопровода, пострадавшего от коррозии, на наземный.
В связи с этим 2 февраля с 15:00 до 17:00 газоснабжение временно прекратят для 553 абонентов.
Подача газа будет возобновлена сразу после завершения работ.
