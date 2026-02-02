В этом районе Нахчывана временно не будет газа

Сегодня в Садаракском районе Нахчыванской Автономной Республики на два часа будет приостановлена подача газа.

Как сообщает Day.Az, подача газа в селе Садарак будет приостановлена в связи с ремонтными работами по замене подземного газопровода, пострадавшего от коррозии, на наземный.

В связи с этим 2 февраля с 15:00 до 17:00 газоснабжение временно прекратят для 553 абонентов.

Подача газа будет возобновлена сразу после завершения работ.