Участники проходящей в центре Парижа акции протеста против членства Франции в Евросоюзе разорвали флаг ЕС.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в манифестации приняли участие более 1 тыс. человек.

"Это национальный марш за выход Франции из Европейского союза, за возвращение нашей независимости", - рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, по призыву которого была организована манифестация.

По его словам, во Франции от ЕС страдает практически каждый.

"Это касается и наших фермеров, которым навязывают противоестественные соглашения, такие как сделка с Южноамериканским общим рынком. Это касается вопросов войны и мира - нас втягивают в войны, которые совершенно нас не касаются", - подчеркнул Филиппо, добавив, что "ЕС необходимо убить до того, как он убьет французов".

Политик также выразил недовольство тем, что ЕС все больше ограничивает свободу слова.

"Мы видим, что Европейский союз вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном ограничивают свободу выражения мнений", - заметил Филиппо.

Он убежден, что у Франции нет будущего в Евросоюзе.

"Пока мы остаемся в ЕС, никакого настоящего политического диалога во Франции быть не может. Политики будут просто актерами. У них будут программы по экономике, иммиграции, внешней политике, сельскому хозяйству, энергетике. Но решать будут не они. Это неприемлемо", - считает лидер "Патриотов".

Филиппо неоднократно критиковал политику Макрона, призывая его "сосредоточиться на суверенитете и независимости собственной страны". Политик также поддерживал сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова, который обвинил президента Франции в стремлении "превратить весь ЕС в цифровой ГУЛАГ с помощью цензуры и массовой слежки".