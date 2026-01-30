ВОЗ оценила риск распространения вируса Нипах

Всемирная организация здравоохранения в пятницу заявила, что существует низкий риск распространения смертельно опасного вируса Нипах из Индии, добавив, что она не рекомендует вводить ограничения на поездки или торговлю. В Индии были зарегистрированы два случая заражения.

Как передает Day.Az, Гонконг, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Вьетнам входят в число азиатских стран, которые на этой неделе ужесточили проверки в аэропортах, чтобы предотвратить подобное распространение.

"ВОЗ считает, что риск дальнейшего распространения инфекции от этих двух случаев низок", - сообщило агентство Reuters в электронном письме в пятницу, добавив, что Индия обладает возможностью сдерживать такие вспышки.

"Пока нет доказательств увеличения передачи вируса от человека к человеку", - говорится в заявлении, добавляя, что ведомство координирует свои действия с индийскими органами здравоохранения.

Однако это не исключало дальнейшего заражения вирусом, который циркулирует среди популяции летучих мышей в некоторых районах Индии и соседнем Бангладеш.

Вирус, переносимый летучими мышами, свиньями, может вызывать лихорадку и воспаление головного мозга. Смертность от него колеблется от 40% до 75%, лекарства от него пока нет, хотя разрабатываемые вакцины все еще проходят испытания.

Вирус передается человеку от зараженных летучих мышей или через зараженные ими фрукты, но передача от человека к человеку затруднена, поскольку обычно требует длительного контакта с инфицированными.

Небольшие вспышки не являются чем-то необычным, и вирусологи утверждают, что риск для населения в целом остается низким.

Источник инфекции до сих пор полностью не изучен, заявила ВОЗ.