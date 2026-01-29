Астрономы нашли потенциально пригодную для жизни планету
Астрономы обнаружили новую потенциально обитаемую планету, расположенную примерно в 146 световых годах от Земли.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщила газета The Guardian.
По информации издания, размер новой планеты практически полностью соответствует размеру Земли.
"Планета-кандидат, получившая название HD 137010 b, вращается вокруг звезды, похожей на Солнце, и, по оценкам, на 6% больше Земли", - говорится в материале.
Исследованием занималась группа ученых из Австралии, Великобритании, США и Дании. Астрономы считают, что у новой планеты "примерно 50% шансов находиться в обитаемой зоне" звезды, вокруг которой она вращается.
По словам ученых, самое интересное в этой планете то, что ее звезда находится всего в 150 световых годах от нашей Солнечной системы.
