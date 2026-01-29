Астрономы нашли потенциально пригодную для жизни планету

Астрономы обнаружили новую потенциально обитаемую планету, расположенную примерно в 146 световых годах от Земли.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщила газета The Guardian.

По информации издания, размер новой планеты практически полностью соответствует размеру Земли.

"Планета-кандидат, получившая название HD 137010 b, вращается вокруг звезды, похожей на Солнце, и, по оценкам, на 6% больше Земли", - говорится в материале.

Исследованием занималась группа ученых из Австралии, Великобритании, США и Дании. Астрономы считают, что у новой планеты "примерно 50% шансов находиться в обитаемой зоне" звезды, вокруг которой она вращается.

По словам ученых, самое интересное в этой планете то, что ее звезда находится всего в 150 световых годах от нашей Солнечной системы.