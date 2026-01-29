В Стамбуле пройдет одно из ключевых событий в сфере Web3, криптовалют и ИИ

2-3 июня текущего года в Стамбуле в пятый раз состоится Istanbul Blockchain Week (IBW) - одно из ключевых событий в сфере Web3, криптовалют и искусственного интеллекта (ИИ) в регионе Евразии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт мероприятия, возвращение IBW происходит на фоне стремительного роста криптопринятия в Турции. Согласно недавнему отчету Chainalysis, страна возглавляет рынок криптовалют Ближнего Востока и Северной Африки по объемам - почти 200 млрд долларов годовых ончейн-транзакций, что почти в четыре раза больше, чем в ОАЭ.

Организаторы подчеркнули, что сложные экономические условия способствовали активному использованию криптоактивов как инструмента сохранения стоимости и инвестиций в условиях финансовой нестабильности.

На этом фоне Istanbul Blockchain Week сосредоточится на развитии местной экосистемы, изменениях в регуляторной среде и инновационных проектах, формирующих глобальную Web3-экосистему.

Основатель IBW и CEO EAK Digital Эрхан Корхалиллер заявил: "Мы рады вернуться с пятой Istanbul Blockchain Week и стремимся сделать ее еще более масштабной, смелой и влиятельной, чем когда-либо. Мы хотим развить успех прошлого года и создать незабываемый опыт, где люди смогут налаживать связи, учиться и вместе формировать будущее блокчейна".

Ожидается, что IBW 2026 соберет тысячи участников со всего мира - от экспертов по блокчейну и ИИ до разработчиков, инвесторов, инфлюенсеров и энтузиастов. Географическое расположение Стамбула между финансовыми центрами Дубая и Лондона усиливает его роль как стратегического хаба для обсуждения новейших технологий.

По информации представителей мероприятия, двухдневная программа будет включать публичные беседы, панельные дискуссии, круглые столы и воркшопы. Среди ключевых тем - токенизация реальных активов (RWA), ИИ, регулирование, приватность и стейблкоины.

Предыдущее мероприятие собрало известных спикеров, среди которых были Джастин Сан (основатель TRON), Али Ихсан Гюнгёр (исполнительный вице-председатель Совета по рынкам капитала Турции), Мехмет Чамир (глава OKX TR), Костас Халкиас (сооснователь и главный криптограф Mysten Labs), Джон Линден (генеральный директор Mythical Games) и Аарон Тенг (генеральный директор Igloo Asia по вопросам внедрения Pudgy Penguins в Азии).

Организаторы позиционируют IBW 2026 как платформу для создания реальных партнерств, сделок и роста в сфере криптовалют, DeFi, ИИ-агентов, гейминга и токенизированных активов.

Istanbul Blockchain Week является флагманской Web3-конференцией Турции. За предыдущие годы она собрала более 20 000 участников и 500+ спикеров. Программа включает главную сцену, масштабную выставку, DeFAI Con, KOL Summit, инвесторские круглые столы, воркшопы и специально организованный нетворкинг.