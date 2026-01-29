Планируется ли снижение стоимости проезда в период разделения линий метро?

В рамках проекта разделения линий Бакинского метрополитена предусмотрено строительство тоннеля протяженностью около 200 метров между станциями "Джафар Джаббарлы" и "Низами".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, с момента начала строительства этого тоннеля пассажирам придется внести определенные изменения в поездки. Так, на период строительных работ станция "Низами" станет временной конечной станцией "зеленой линии".

В связи с этим пассажиры, прибывающие со стороны станции метро "Дарнагюль", будут вынуждены выходить из метро на станции "Низами" и пользоваться альтернативным общественным транспортом для пересадки на "красную линию". Пассажиры, прибывающие со стороны станции "Ази Асланов", в свою очередь, будут выходить из метро на станции "28 Мая" и пользоваться альтернативным общественным транспортом для пересадки на "зеленую линию".

Эти изменения, то есть необходимость пользоваться альтернативным общественным транспортом, могут привести к увеличению транспортных расходов пассажиров. Например, если пассажир хочет доехать от станции "Ази Асланов" до станции "Элмляр Академиясы", то он оплатит проезд при входе в метро на станции "Ази Асланов", а затем при выходе на станции "28 Мая" будет вынужден оплатить проезд в автобусе в направлении станции "Низами", а после этого - снова оплатить вход в метро на станции "Низами" для продолжения поездки до станции "Элмляр Академиясы".

Учитывая возникшую необходимость, могут ли быть применены скидки по оплате проезда для пассажиров, следующих по данным направлениям?

Председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Анар Рзаев сообщил, что в настоящее время ведутся расчеты по регулированию данного процесса: "Бюджеты метрополитена и AYNA различаются. Поэтому проводятся расчеты, чтобы определить, как будет решен этот вопрос. Пока обсуждения продолжаются. Главное - мы рассчитали, сколько маршрутов необходимо для того, чтобы избежать плотного пассажиропотока. Здесь также задействованы частные перевозчики. Если мы скажем частному перевозчику, чтобы он не взимал плату, это вызовет вопросы. Поэтому мы рассматриваем и этот аспект. Со своей стороны, как транспортный орган, мы ориентируемся на то, как доставить пассажиров к месту назначения. Ответ на этот вопрос у нас есть, мы готовы. Когда метро будет полностью готово к началу работ, мы начнем этот процесс".