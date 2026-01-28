https://news.day.az/politics/1812514.html Азербайджан и Китай обсудили стратегическое партнерство Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.
Азербайджан и Китай обсудили стратегическое партнерство
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.
Согласно информации, визит Джейхуна Байрамова отображает мощный импульс азербайджано-китайского всестороннего стратегического партнерства, а также общую приверженность углублению политического диалога и сотрудничества.
