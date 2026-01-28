Азербайджан и Китай обсудили стратегическое партнерство

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.

Согласно информации, визит Джейхуна Байрамова отображает мощный импульс азербайджано-китайского всестороннего стратегического партнерства, а также общую приверженность углублению политического диалога и сотрудничества.

