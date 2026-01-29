Определились потенциальные соперники "Карабаха" в плей-офф Лиги чемпионов - ФОТО
Стали известны потенциальные пары стыковых матчей плей-офф Лиги чемпионов сезона 2025/2026
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, по итогам матчей восьмого тура основного этапа Лиги чемпионов потенциальными соперниками агдамского "Карабаха" в стыковых матчах плей-офф стали ПСЖ и "Ньюкасл".
Напомним, что команда Гурбана Гурбанова по итогам лиговой стадии основного этапа Лиги чемпионов набрала 10 очков и заняла 22-е место.
Возможные противостояния выглядят следующим образом:
- "Монако" или "Карабах" сыграют с "ПСЖ" или "Ньюкаслом".
- "Брюгге" или "Галатасарай" встретятся с "Ювентусом" или "Атлетико" Мадрид.
- "Будё-Глимт" или "Бенфика" могут выйти на "Реал" Мадрид или "Интер".
- "Боруссия" Дортмунд или "Олимпиакос" сыграют с "Аталантой" или "Байером".
Окончательный состав пар будет определен по итогам жеребьевки, которая состоится 30 января. Начало церемонии запланировано на 15:00 по бакинскому времени.
Стыковые матчи плей-офф Лиги чемпионов пройдут 17-18 и 24-25 февраля 2026 года. Финал турнира состоится 30 мая 2026 года на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште.
