Азербайджан и Турция подписали новое соглашение в сфере транспорта

Между ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), входящим в группу компаний AZCON Holding, и Государственными железными дорогами Турции (TCDD) подписан Меморандум о взаимопонимании.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Меморандум подписали председатель АЖД Ровшан Рустамов и председатель правления и генеральный директор TCDD Вейси Курт. Целью документа является развитие сотрудничества в железнодорожном секторе.

Согласно меморандуму, стороны будут сотрудничать в области развития инфраструктуры, управления движением, внедрения совместных инновационных решений, подготовки кадров, а также обмена информацией.