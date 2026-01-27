https://news.day.az/economy/1812312.html Азербайджан и Турция подписали новое соглашение в сфере транспорта Между ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), входящим в группу компаний AZCON Holding, и Государственными железными дорогами Турции (TCDD) подписан Меморандум о взаимопонимании. Как передает Day.Az, об этом сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Азербайджан и Турция подписали новое соглашение в сфере транспорта
Между ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), входящим в группу компаний AZCON Holding, и Государственными железными дорогами Турции (TCDD) подписан Меморандум о взаимопонимании.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Меморандум подписали председатель АЖД Ровшан Рустамов и председатель правления и генеральный директор TCDD Вейси Курт. Целью документа является развитие сотрудничества в железнодорожном секторе.
Согласно меморандуму, стороны будут сотрудничать в области развития инфраструктуры, управления движением, внедрения совместных инновационных решений, подготовки кадров, а также обмена информацией.
