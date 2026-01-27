Сахиба Гафарова в ОАЭ

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с рабочим визитом, целью которого является участие во 2-й Сессии Женского парламентского форума Парламентской ассамблеи Средиземноморья (ПАС).

Об этом Day.Az сообщили в отделе прессы и по связям с общественностью Милли Меджлиса.

В международном аэропорту города Абу-Даби возглавляемую спикером Милли Меджлиса парламентскую делегацию встречали председатель Федерального национального совета ОАЭ Сагр Гобаш, заместитель председателя Федерального Национального Совета и председатель Женского Парламентского Форума ПАС Марьям бин Тенейа, посол Азербайджана в ОАЭ Эльчин Багиров и другие официальные лица.

В рамках визита предусмотрены выступление Сахибы Гафаровой на сессии Женского парламентского форума ПАС и ряд встреч.