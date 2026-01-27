В Азербайджане увеличился объем страховых расходов на душу населения

В прошлом году сумма страховых расходов в расчете на одного человека составила 262 маната, тогда как в 2024 году этот показатель равнялся 195 манатам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев на пресс-конференции, посвященной итогам и целям на 2025 год.

По его словам, стоимость оказанных медицинских услуг превысила 306 миллионов манатов:

"В прошлом году число людей, за которых были уплачены взносы по обязательному медицинскому страхованию, составило 2 миллиона 263 тысячи 437 человек. Общая сумма страховых взносов, уплаченных работодателями, работниками и физическими лицами, достигла 705 173 092 манатов".

З.Алиев подчеркнул, что наибольший удельный вес пришелся на гинекологические обследования, радиологические исследования и приемы врачей общей практики.