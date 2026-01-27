В Баку арестовали выбросившего мусор из автомобиля мужчину

В Баку задержан водитель, нарушивший общественный порядок.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел перед домом №53 по улице Абдулвахаба Саламзаде в Насиминском районе.

Сотрудники 20-го отделения полиции Насиминского РУП, находясь на службе на данной территории, заметили, как водитель автомобиля марки "ГАЗель" выбросил мусор на улицу. Полицейский подошел к нему и разъяснил допущенное правонарушение. В этот момент водитель, гражданин К.Гасанлы (условно), 1992 года рождения, не согласившись с сотрудником полиции, устроил спор и нарушил общественный порядок.

Водитель был задержан и доставлен в отдел полиции, в отношении него был составлен административный протокол.

Согласно соответствующему решению Насиминского районного суда, 34-летнему мужчине назначено 8 суток административного ареста.