"Карабах" установит рекорд дальности перелета в матче с "Ливерпулем"

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" сообщил, что в стартовом матче против "Карабаха" в основной стадии Лиги чемпионов будет зафиксирован необычный рекорд.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на клуб, агдамский представитель станет командой, преодолевшей самое большое расстояние среди всех участников еврокубковых матчей, приезжавших на стадион "Энфилд Роуд".

"Карабах", проводящий домашние встречи в Баку, для матча с "Ливерпулем" преодолел в общей сложности 2583 мили (4157 км), что позволило обновить предыдущий рекорд. Ранее он принадлежал российскому "Анжи", который в 2012 году для игры на "Энфилде" преодолел 2378 миль (3827 км).

Отметим, что матч восьмого тура основной стадии Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Карабахом" пройдет в ночь с 28 на 29 января и начнется в 00:00 по бакинскому времени. После семи туров "Карабах" с 10 очками занимает 18-е место в турнире, тогда как "Ливерпуль" с 15 очками располагается на четвертой позиции.