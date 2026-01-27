Не останется ни одной сферы жизни, на которую не повлияет ИИ

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил президент и главный исполнительный директор (CEO) Ookla Стивен Бай, выступая сегодня в Баку на Саммите по связности в сфере гостеприимства.

Представитель Ookla отметил, что Миссия Ookla заключается в улучшении качества связи по всему миру - для каждого человека и в любом месте. Когда люди путешествуют и перемещаются по миру, одной из ключевых задач остается повышение качества этой связи.

Он подчеркнул, что независимо от того, подключен ли пользователь через 4G, 5G, Wi-Fi или даже имеет оптоволоконное подключение непосредственно к объекту, именно последние 5-10 метров реально определяют то, как клиент воспринимает производительность связи.

"Поэтому, когда мы говорим о клиентском опыте, возможностях, которые приносит искусственный интеллект, и инновациях, ожидающих нас в будущем, критически важно иметь надежную и стабильную связь в любое время и в любом месте. В этом и заключается одна из самых захватывающих сторон будущего. Сегодня, наблюдая за дискуссиями вокруг искусственного интеллекта, мы понимаем, что в нашей жизни не останется ни одной области, на которую ИИ не окажет влияния. Он повлияет на все, что мы делаем, и на весь контент, с которым мы взаимодействуем. Он изменит то, как мы учимся, как общаемся и как социализируемся. Интересной особенностью искусственного интеллекта является то, что для реализации всего потенциала этих возможностей необходима надежная и последовательная связь. Именно поэтому, если сегодня связь важна, то в будущем её значение станет ещё выше".

 

Стивен Бай также подчеркнул, что по мере того как мир становится все более связанным, количество подключённых устройств растёт, а объем передаваемых по сетям данных увеличивается, сами сети становятся более сложными и трудными в управлении.

"Ещё одна важная функция Ookla заключается в том, что мы являемся надёжным источником истины. Мы независимы, прозрачны и фокусируемся на качестве связи. Мы измеряем его и объективно представляем нашим клиентам. Иными словами, в вопросах связи вы можете рассматривать нас как надёжный и окончательный источник достоверных данных".

Представитель Ookla отметил, что в настоящее время компания отслеживает более 21 тысячи сервисов примерно в 60 странах мира, и на сегодняшний день это число фактически приближается к 25 тысячам.