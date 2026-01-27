https://news.day.az/world/1812183.html Многочасовые отключения электроэнергии на Кубе - ВИДЕО Уже четвертые сутки подряд на Кубе происходят многочасовые отключения электроэнергии. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Многочасовые отключения электроэнергии на Кубе - ВИДЕО
Уже четвертые сутки подряд на Кубе происходят многочасовые отключения электроэнергии.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Отметим, что на Кубе наблюдается глубокий энергетический кризис, сопровождающийся масштабными отключениями электричества из-за износа теплоэлектростанций (ТЭС), работающих свыше 40 лет, и критической нехватки топлива.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре