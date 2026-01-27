https://news.day.az/society/1812189.html К доходам этих лиц будет применяться страховой взнос в размере 2% Для лиц, работающих в негосударственном и нефтегазовом секторах, к доходам в размере до 2500 манатов будет применяться страховой взнос в размере 2%.
Для лиц, работающих в негосударственном и нефтегазовом секторах, к доходам в размере до 2500 манатов будет применяться страховой взнос в размере 2%.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил сегодня председатель Правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года и целевым показателям.
По его словам, на часть дохода, превышающую 2500 манатов, страховой взнос составит 0,5%.
Он также отметил, что ранее этот порог составлял 8000 манатов.
