К доходам этих лиц будет применяться страховой взнос в размере 2%

Для лиц, работающих в негосударственном и нефтегазовом секторах, к доходам в размере до 2500 манатов будет применяться страховой взнос в размере 2%.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил сегодня председатель Правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года и целевым показателям.

По его словам, на часть дохода, превышающую 2500 манатов, страховой взнос составит 0,5%.

Он также отметил, что ранее этот порог составлял 8000 манатов.