В Баку проходит Саммит по связности в сфере гостеприимства, организованный в рамках совместного сотрудничества Агентства информационно-коммуникационных технологий (ИКТА), компаний "Ookla", Azerbaijan Hotel Association и Azerbaijan Tourism Board.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на саммите выступят заместитель министра цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов, председатель правления Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид, президент и главный исполнительный директор (CEO) компании "Ookla" Стивен Бай, а также ряд других официальных лиц.

Новость обновляется