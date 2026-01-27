https://news.day.az/economy/1812154.html В Баку проходит Саммит по связности в сфере гостеприимства - ФОТО В Баку проходит Саммит по связности в сфере гостеприимства, организованный в рамках совместного сотрудничества Агентства информационно-коммуникационных технологий (ИКТА), компаний "Ookla", Azerbaijan Hotel Association и Azerbaijan Tourism Board.
В Баку проходит Саммит по связности в сфере гостеприимства - ФОТО
В Баку проходит Саммит по связности в сфере гостеприимства, организованный в рамках совместного сотрудничества Агентства информационно-коммуникационных технологий (ИКТА), компаний "Ookla", Azerbaijan Hotel Association и Azerbaijan Tourism Board.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на саммите выступят заместитель министра цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов, председатель правления Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид, президент и главный исполнительный директор (CEO) компании "Ookla" Стивен Бай, а также ряд других официальных лиц.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре