Армянская оппозиция не должна забывать, кто в регионе победитель

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

У армянской дипломатии была такая нездоровая традиция - она никогда не говорила "нет", но на все позитивные инициативы азербайджанской стороны всегда отвечала молчаливым бойкотом.

В последнее время эта привычка все реже дает о себе знать, мы периодически замечаем лишь ее признаки. Армения больше не может пользоваться этим инструментом, потому что в деле имеется третья сторона - американская. Фактор Дональда Трампа, который напорист и решителен, немного пугает армянскую сторону, и сегодня мы видим, что Ереван уже вынужден действовать, переходить от слов к делу. Бесспорно, тот документ по TRIPP, который огласили Арарат Мирзоян и Марко Рубио, является частью общего процесса и показывает, что ситуация развивается не в духе традиционного армянского саботажа. Есть динамика, и американская дипломатия заинтересована в том, чтобы соглашение, подписанное 8 августа в Белом доме, имело не только морально-политическое значение, но и было имплементировано.

Это можно только приветствовать. Азербайджану важно, чтобы мирный процесс не оставался в замороженном состоянии, а развивался.

Что касается позиции армянской оппозиции, то она, бесспорно, всегда выискивает какие-то мотивы для того, чтобы обозначить свое несогласие, тревогу и показать, что, мол, Азербайджан вмешивается во внутренние дела Армении. В данном случае, ее озабоченность вызывает то, что азербайджанская сторона обсуждает TRIPP с американцами без присутствия Армении. На встрече Президентов Азербайджана и США в Давосе тоже говорилось об этом проекте, и это не уклонилось от внимания армянских оппозиционных кругов, увидевших тут какое-то посягательство на суверенитет Армении.

Армянская оппозиция не должна забывать, кто является победителем и кто диктует правила. Азербайджан одержал убедительную победу в войне, закрыл карабахский вопрос, и лучшее, что может сделать армянская сторона, - это не мешать в реализации его важных инициатив, касающихся будущего региона. По милости Армении Южный Кавказ на протяжении более чем тридцати лет находился в неподвижном состоянии. И когда Никол Пашинян, Ален Симонян и другие армянские деятели говорят, как они заинтересованы в разблокировании коммуникаций, мы не станем верить им на слово. Одно дело говорить, другое дело - стараться что-то делать. До сих пор Баку призывал Ереван к активным действиям, а тот продолжал топтаться на месте, используя любимую тактику ничегонеделания. Пока в дело не вмешался Вашингтон.

Считаю нужным также напомнить всем в Армении - и власти, и оппозиции, что в советское время действовал маршрут Москва-Тегеран, частью которого была эта дорога. Этот участок железной дороги, проходивший через Мегри, обслуживался азербайджанской стороной. Я уже не говорю о том, что дорогу построили в свое время на азербайджанские деньги, выделенные из бюджета АзССР. А Армения, как ни в чем не бывало, просто пользовалась благами маршрута, получала от него огромные дивиденды, как финансовые, так и моральные. Жители Армении активно пользовались этой дорогой. Тратились мы, а они просто пользовались. Так что возмущение армянской оппозиции, которая говорит, что мы, мол, покушаемся на суверенитет Армении, абсолютно неуместно.

Если армянская сторона так дорожит своим суверенитетом, она должна набраться смелости и выполнять свои обязательства, взятые на региональном и на международном уровне. Если бы Республика Армения была подлинно суверенным государством, мы давно сумели бы договориться. А так страна, остающаяся под внешним управлением, все время оглядывается на опекунов и вдохновителей, которые указывают ей, что делать.

В отличие от Армении Азербайджан полностью реализовал свои суверенные права, полностью является хозяином своих границ и несет определенную нагрузку по обеспечению безопасности на Южном Кавказе. Это тоже не должно оставаться вне внимания армянской власти и оппозиции. Азербайджан реализует свои лидерские возможности, и от этого Армении тоже перепадают плюсы и дивиденды. Мы видели, как они после поражения во Второй карабахской войне продолжали держать палец на спусковом крючке, как поднял голову реваншизм. Проиграв войну, Армения пыталась продолжать снабжать свою 20-тысячную группировку, которая окопалась вокруг Ханкенди и рассчитывала диктовать условия Азербайджану. Они думали, что сконцентрировав в зоне РМК большое количество тяжелой техники и других вооружений, смогут диктовать условия подлинным хозяевам. Не получилось. Сентябрь 2023 года все расставил по местам.

Армения с ее политическим кластером, с ее оппозицией должна очень стараться оставаться в здравом уме, чтобы правильно оценивать реальное положение. И самое главное, не пытаться торпедировать усилия азербайджанской стороны, которые полностью согласуются с намерениями прагматично действующих сил. Азербайджан сам является носителем рационального мышления и делает все возможное, чтобы страница силового противостояния канула бы в Лету. Армянский народ должен знать, что происходит в регионе, кто действительно созидатель, а кто просто мешает процессу. Настало время, когда от обещаний словоохотливых политиков надо переходить к конкретным шагам и действиям, работать в конструктивном русле.

Азербайджану же конструктивизма не занимать. Он открыл транзитные маршруты для Армении. Через нас в эту страну идет российское и казахстанское зерно, Армения получает теперь и азербайджанское топливо. И при этом определенные силы в соседней стране умудряются делать нам одолжение, будто все это наша обязанность, да еще заговаривают о каких-то бойкотах.

На все это могу сказать только одно: вы не в том положении, чтобы, говоря по-простому, выпендриваться. Вы постоянно просите мир о помощи. А тут победитель, который не стал измываться над вами, протянул вам руку содействия, предложил подключиться к действующим интеграционным проектам. А вы еще задираете нос? Армянская сторона хочет показать, что она никому не должна. Должна, очень многим и очень много. За то, что на протяжении тридцати лет проводила в жизнь варварскую линию противостояния, совершала этнические чистки, проявляла бесчеловечность в отношении к азербайджанским пленным и заложникам. До сих пор неизвестна судьба 4 тысяч наших граждан, пропавших без вести в Первую карабахскую войну. Эти люди просто растворились в армянском беспределе и разгуле дикарского "порядка".

Так вот, если у вас не хватает смелости принести извинения за сотворенное зло, благодаря Азербайджану у вас появился шанс хотя бы осознать свои ошибки и исправить их. Благодарите бога за то, что он дал вам таких конструктивных соседей, как Азербайджан и Турция. Оба они протянут вам руку, если вы откажетесь от конфронтации и осознаете свои ошибки.

Настал момент изменить ситуацию в регионе в сторону ясности, определенности и полезного действия.