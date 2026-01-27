Трампу представят новые варианты возможных ударов США по Ирану

Сотрудники администрации Вашингтона на этой неделе представят президенту США Дональду Трампу новые предложения, касающиеся возможного применения военной силы против Ирана.

Как передает Day.Az, об этом пишет портал Axios.

Отмечается, что в начале месяца на фоне протестов, происходивших в Иране, Трамп был близок к тому, чтобы отдать приказ о нанесении ударов по территории страны. Однако он отложил принятие решения, одновременно направив в регион дополнительные военные силы.

По информации портала, в Белом доме отмечают, что вариант нанесения ударов по Ирану по-прежнему остаётся на повестке дня, несмотря на то что большая часть протестов в стране была подавлена. Источники подчёркивают, что Трамп пока не принял окончательного решения.

В течение этой недели президент США проведёт дополнительные консультации, по итогам которых ему будут представлены новые варианты использования военной силы, пишет Axios.