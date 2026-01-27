Трамп поблагодарил Венесуэлу за ускоренное освобождение "политзаключенных"
Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Венесуэлы начали ускоренный процесс освобождения лиц, которых Вашингтон считает политическими заключенными.
Как сообщает Day.Az, об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social. По его словам, освобождение проходит быстрыми темпами, и в ближайшее время этот процесс будет дополнительно активизирован.
Трамп отметил, что расценивает действия венесуэльских властей как важный гуманитарный шаг, поблагодарив руководство страны за готовность пойти на такие меры.
Напомним, что 3 января Дональд Трамп объявил о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой американскими военными были захвачены президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с супругой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Трамп заявляет, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя США.
