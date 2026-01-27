Стало известно, сколько людей потеряли работу из-за ИИ

В 2025 году британские компании сократили чистую численность персонала на 8% на фоне активного внедрения инструментов искусственного интеллекта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Bloomberg, об этом говорится в исследовании аналитиков Morgan Stanley.

В рамках исследования были опрошены международные компании из сфер производства потребительских товаров, розничной торговли, недвижимости, автомобилестроения и медицинского оборудования, которые используют ИИ-ассистентов не менее одного года.

Согласно данным, за последние 12 месяцев в Великобритании было сокращено 23% сотрудников, тогда как доля вновь созданных рабочих мест составила лишь 15%, что привело к чистому снижению занятости. При этом средний рост производительности труда в стране достиг 11,5%.

В США внедрение искусственного интеллекта также сопровождалось сопоставимым ростом производительности. Однако американские компании создали 19% новых рабочих мест после сокращения 17% персонала в рамках оптимизации. Таким образом, США стали единственной страной в выборке, где зафиксирован чистый рост занятости - на 2%. Новые вакансии в основном связаны с управлением ИИ-системами, а также разработкой и поддержкой цифровых решений.

Среди других стран Япония заняла второе место по масштабам сокращений - чистое снижение занятости составило 7%. Германия и Австралия расположились на третьей и четвертой позициях соответственно, в обеих странах число рабочих мест сократилось на 4%.